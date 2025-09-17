Buglio in Monte cade nel vigneto e batte la testa sulla pietra | morto Giacomo Perregrini

Buglio in Monte, 16 settembre 2025 – Una mattina come tante, clima mite e i filari dove i grappoli regalano già un’anteprima della vendemmia che sarà. Quattro chiacchiere con i contadini, tutti volti conosciuti. Poi, la tragedia. L’inaspettato, anche se le primavere non erano di certo poche. Quando ci sono salute accettabile e spirito, spesso si tende a sottovalutare l’età, si dà per scontato che nulla di strano possa accadere da un momento all’altro. E invece, invece ieri non è andata così. Al momento non è ancora chiaro se abbia perso l’equilibrio oppure sia stato colpito da un malore, la caduta da un terrazzamento nella vigna dove si trovava, in via San Sisto, località Ronco, è stata comunque fatale ieri mattina per Giacomo Perregrini, classe 1931, 94 anni compiuti lo scorso febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

