Le leggende non muoiono mai. E così venerdì sera, a partire dalle 19, al campetto del parco parrocchiale di Montecavolo (in via Papa Giovanni XXIII, numero 36) si celebrerà il ‘Remembering Kobe Day’. Un evento dedicato alla memoria del campione dei Los Angeles Lakers, a distanza di cinque anni dal tragico incidente che ce l’ha strappato troppo presto, portandosi via anche la figlioletta Gigi di appena 13 anni e altre sette persone. La serata, organizzata dal gruppo ‘Campazzo di Montecavolo’, riunirà la comunità locale e tanti appassionati della nostra terra in una kermesse dedicata allo sport, all’arte e alla memoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bryant sempre nei ricordi. Murales a lui dedicato