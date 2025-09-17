Brutto incidente al confine tra Slovenia e Croazia | morta una persona
Questa mattina una persona ha perso la vita dopo essere rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 8 in Istria. Il sinistro, secondo le prime informazioni disponibili, si è verificato tra Sicciole e Dragogna, a due passi dal confine tra Slovenia e Croazia.
