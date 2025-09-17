Brutta caduta durante l' allenamento in bici | ciclista in gravi condizioni all' ospedale

Ravennatoday.it

Si stava allenando per l'Ironman in sella alla bici, quando, al passaggio di un camion, ha urtato il muretto che separa la carreggiata della ciclabile ed è caduto rovinosamente a terra, riportando un trauma cranico importante. La caduta è avvenuta intorno alle 12 di oggi, mercoledì, lungo la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

