Brucia il bosco Manganaro e le fiamme minacciano le abitazioni | canadair elicotteri Forestale e pompieri in azione

Il fuoco è stato appiccato - non ci sono dubbi - all'esterno dell'area boschiva. Il vento e l'orografia del territorio ha permesso, purtroppo, che le fiamme si estendessero rapidamente, superando anche le fasce parafuoco che erano state realizzate a salvaguardia del bosco. Inferno di fuoco e fumo.