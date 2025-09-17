Bronte rafforzata la sicurezza per la raccolta del pistacchio

Cataniatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno la tradizionale raccolta del pistacchio di Bronte sarà accompagnata da un rafforzamento dei controlli nelle campagne. Lo ha deciso il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto di Catania Pietro Signoriello su richiesta del sindaco Pino Firrarello.Ogni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

