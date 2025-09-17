Bronte rafforzata la sicurezza per la raccolta del pistacchio

Anche quest’anno la tradizionale raccolta del pistacchio di Bronte sarà accompagnata da un rafforzamento dei controlli nelle campagne. Lo ha deciso il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto di Catania Pietro Signoriello su richiesta del sindaco Pino Firrarello.Ogni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it