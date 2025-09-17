Bring her back | data di streaming su HBO Max

data di uscita in streaming di “bring her back”. Il film horror “Bring Her Back”, prodotto da A24 e diretto dai registi Danny e Michael Philippou, ha recentemente annunciato la data ufficiale di disponibilità sulla piattaforma di streaming. Questa pellicola, seconda opera dei fratelli Philippou dopo il successo di Talk to Me, sta attirando grande attenzione grazie alle recensioni positive e ai risultati al botteghino. uscita su HBO Max e programmazione. “Bring Her Back” sarà disponibile in esclusiva su HBO Max a partire dal 3 ottobre, circa quattro mesi dopo la sua anteprima cinematografica avvenuta il 29 maggio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

