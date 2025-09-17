Bright Night la grande notte della ricerca | un ricco programma per Firenze e Prato

Firenze, 17 settembre 2025 – Sta per scoccare l’ora della Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, la manifestazione ideata dalla Commissione Europea per avvicinare i cittadini alla scienza. In Toscana questo appuntamento prende il nome di Bright Night  e coinvolge tutto il mondo della ricerca della regione. A Firenze il programma - realizzato insieme ad un’ampia rete di enti di ricerca, istituzioni e musei del territorio – si articola in un’intera settimana, dal 22 al 28 settembre, con più di 80 iniziative realizzate da 300 ricercatrici e ricercatori. Il momento centrale dell'evento è la serata di venerdì 26 settembre, quando iniziative e stand animeranno piazza Santissima Annunziata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

