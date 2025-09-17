Bright Night la grande notte della ricerca | un ricco programma per Firenze e Prato
Firenze, 17 settembre 2025 – Sta per scoccare l’ora della Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, la manifestazione ideata dalla Commissione Europea per avvicinare i cittadini alla scienza. In Toscana questo appuntamento prende il nome di Bright Night e coinvolge tutto il mondo della ricerca della regione. A Firenze il programma - realizzato insieme ad un’ampia rete di enti di ricerca, istituzioni e musei del territorio – si articola in un’intera settimana, dal 22 al 28 settembre, con più di 80 iniziative realizzate da 300 ricercatrici e ricercatori. Il momento centrale dell'evento è la serata di venerdì 26 settembre, quando iniziative e stand animeranno piazza Santissima Annunziata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
L’Università di Siena dedica la mattinata della Bright-Night alle scuole medie e superiori
La Scuola Normale Superiore per Bright Night: i sarcofagi romani del Camposanto monumentale
Normale per Bright Night: scopri la scuola
Bright Night, la grande notte della ricerca: un ricco programma per Firenze e Prato - Tanti gli appuntamenti con stand in strade e piazze nei due capoluoghi. Segnala msn.com
Notte europea ricercatori, a Firenze 80 eventi in 7 giorni - Più di 80 eventi realizzati da 300 ricercatrici e ricercatori: talk, spettacoli, visite guidate e passeggiate per 'Bright Night' la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, ideata dalla Com ... Si legge su ansa.it