Brigatista irriducibile Di Lenardo e i suoi 43 anni di silenzio
Terni, carcere di massima sicurezza. Qui, in una cella che conosce il ritmo del silenzio e delle sbarre, vive da oltre quarant’anni Cesare Di Lenardo. Sessantacinque anni, due ergastoli da scontare, un nome che appartiene a un’altra epoca, ma che torna oggi nel dibattito italiano quando si discute di memoria, radicalizzazione e violenza politica. Perché . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: brigatista - irriducibile
“Fabrizio”, nome di battaglia di Cesare Di Lenardo, brigatista di Codroipo, è in carcere dal 1982: non è mai voluto scendere a patti con lo Stato. Qui raccontiamo tutta la sua storia - facebook.com Vai su Facebook
Anni di piombo: dove sono oggi i terroristi? L'inchiesta di Milena Gabanelli e Giovanni Bianconi; Allarme dei servizi sulle Br: gli irriducibili lasciano il carcere.
Cesare Di Lenardo, il brigatista friulano che sconta due ergastoli senza mai aver ucciso - “Fabrizio”, nome di battaglia di Cesare Di Lenardo, brigatista di Codroipo, è in carcere dal 1982: non è mai voluto scendere a patti con lo Stato. Secondo udinetoday.it