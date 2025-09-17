Brigatista irriducibile Di Lenardo e i suoi 43 anni di silenzio

Lidentita.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terni, carcere di massima sicurezza. Qui, in una cella che conosce il ritmo del silenzio e delle sbarre, vive da oltre quarant’anni Cesare Di Lenardo. Sessantacinque anni, due ergastoli da scontare, un nome che appartiene a un’altra epoca, ma che torna oggi nel dibattito italiano quando si discute di memoria, radicalizzazione e violenza politica. Perché . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

brigatista irriducibile lenardo suoiCesare Di Lenardo, il brigatista friulano che sconta due ergastoli senza mai aver ucciso - “Fabrizio”, nome di battaglia di Cesare Di Lenardo, brigatista di Codroipo, è in carcere dal 1982: non è mai voluto scendere a patti con lo Stato. Secondo udinetoday.it

