Bresso incendio in un box | maxi intervento dei vigili del fuoco

Momenti di forte apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 settembre, a Bresso, dove un incendio è divampato all’interno di un box sotterraneo in via Giuseppe Verdi. A prendere fuoco, per cause ancora in fase di accertamento, è stata un’utilitaria a benzina parcheggiata nella rimessa condominiale di una palazzina di due piani. Le . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: bresso - incendio

Incendio in un appartamento a Milano una - X Vai su X

Un uomo di origini nordafricane, in forte stato di agitazione, ha appiccato un incendio a Malpensa mettendo in pericolo viaggiatori e personale. È stato subito bloccato dalla Polizia, l’incendio domato dai Vigili del Fuoco e nessuno è rimasto ferito. Fatti come qu - facebook.com Vai su Facebook

Bresso, incendio in un box: maxi intervento dei vigili del fuoco - Momenti di forte apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 settembre, a Bresso, dove un incendio è divampato all’interno di un box ... Segnala ilnotiziario.net

Incendio a Bresso, tre fratelli bloccati dalle fiamme: uno è morto e un altro è gravissimo - Milano – Tre fratelli sono rimasti coinvolti in un grave incendio scoppiato nella notte tra lunedì e martedì in un appartamento nel comune di Bresso, in provincia di Milano: uno è morto, un altro è ... Scrive ilgiorno.it