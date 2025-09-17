Brescia pronta ad accogliere l' 11ª edizione della Race for the Cure
Brescia si prepara a colorarsi di rosa per l'11ª edizione della Race for the Cure, l'evento simbolo della lotta ai tumori del seno promosso da Komen Italia. Dal 26 al 28 settembre Campo Marte diventerà il cuore pulsante di una manifestazione che unisce sport, prevenzione, informazione e momenti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: brescia - pronta
PRIMAVERA 2 - Dopo settimane intense di preparazione, l'Under 19 dell'Union Brescia è pronta a lanciarsi nella nuova avventura del campionato professionistico giovanile. Rosa e staff tecnico. Union Brescia - facebook.com Vai su Facebook
“Brescia non può accogliere tutti i migranti”/ Sindaca dem Castelletti: “160 comuni non collaborano” - È un vero e proprio sfogo affidato ad una conferenza stampa indetta all’ultimo minuto alla Loggia di Brescia quello della sindaca – ex iscritta al Psi, eletta nel 2023 con il sostegno alla sua lista ... ilsussidiario.net scrive