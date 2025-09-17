© Notizie.virgilio.it - Brescia, caos in strada e in Questura: 23enne si scatena contro un automobilista e i poliziotti

Arrestato a Brescia un 23enne marocchino per tentato furto e aggressione: espulso per pericolosità sociale dopo l'intervento della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

In questa notizia si parla di: brescia - caos

Brescia, ultraleggero precipita su raccordo autostradale Corda Molle, morti pilota e passeggera: caos sull'A21, colpite alcune auto - VIDEO

Venerdì 20 dicembre, il Teatro Display di Brescia accoglierà Barbascura X con il suo nuovo spettacolo "Sono qui per Caos", una serata che promette di mescolare scienza e ironia in un viaggio attraverso la casualità e l'evoluzione della vita, presentato dal not - facebook.com Vai su Facebook

Docenti, a Brescia non c’è caos: le immissioni procedono spedite - X Vai su X

Danneggia le auto in sosta, semina il caos al concerto di Renga e aggredisce i poliziotti; Botte e petardi all’autogrill. Rissa sull’A1 tra trecento ultrà; Colpisce l'auto della polizia con un pugno, l'agente lo placca: il video.

Brescia, caos in strada e in Questura: 23enne si scatena contro un automobilista e i poliziotti - Arrestato a Brescia un 23enne marocchino per tentato furto e aggressione: espulso per pericolosità sociale dopo l'intervento della Polizia. Da virgilio.it

Brescia Calcio nel caos, gli ultrà annunciano ricorso contro i provvedimenti della questura - Una battaglia legale contro i provvedimenti emessi dal questore di Brescia nei confronti di tre esponenti del ... Scrive ilgiorno.it