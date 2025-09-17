Brescia | autunno al Gallo

Bresciatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cascina Parco Gallo di Brescia propone "Autunno al Gallo", una rassegna culturale e musicale che attraversa letteratura, musica classica, jazz e spettacoli teatrali, con momenti di approfondimento storico e riflessione sociale. Dal 25 settembre al 18 dicembre, ogni appuntamento offre. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

