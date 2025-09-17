Bremer Juventus serata complicata con il Borussia Dortmund | Adeyemi gli fa perdere la bussola Il voto del centrale brasiliano

Bremer Juventus, serata complicata con il Borussia Dortmund: «Adeyemi gli fa perdere la bussola». Il voto del brasiliano in Champions League. Gleison Bremer non è riuscito a ripetere la solidità difensiva che lo aveva contraddistinto nelle ultime partite, e la sua prestazione contro il Borussia Dortmund è stata tutt’altro che positiva. Il difensore bianconero ha avuto diverse difficoltà nel corso della partita, subendo gli attacchi degli avversari in maniera inaspettata per un giocatore della sua esperienza e caratura. Ieri il suo ritorno in Champions League a distanza di quasi dodici mesi dall’ultima sfida contro il Lipsia in cui si era infortunato al crociato non è stato felice. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

