Bremer in zona mista | Quando prendi quattro gol c’è sicuramente qualcosa da migliorare Stiamo creando un gruppo solido Su Yildiz e il Brasile…
Gleison Bremer ha parlato così in zona mista dopo Juve Borussia Dortmund: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Gleison Bremer ha parlato in zona mista nel post-partita di Juve Borussia Dortmund: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. PAROLE – «Non ho ancora guardato gli highlights ma quando prendi quattro gol c’è sicuramente qualcosa da migliorare. Siamo contenti del pareggio». PRIMA GARA OGNI TRE GIORNI – «Quando vai sotto devi sempre spingere. Mi sento bene, ora devo recuperare». GRUPPO – «Sì, stiamo creando un gruppo solido che non c’era. L’anno scorso, anche due anni fa, quando subivamo gol così, era dura da riprendere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: bremer - zona
#Bremer confermato al centro della difesa per #JuveBVB Ecco la scelta del mister - facebook.com Vai su Facebook
Punti di forza Juve: Yildiz, Bremer, Locatelli. Punti deboli: le fasce e il centravanti. Per diventare squadra da titolo serve che uno tra David, Vlahovic e Openda faccia stagione da 20 gol. Diversamente la squadra ha comunque qualità importanti e può ambire a - X Vai su X
Bremer in zona mista: «Quando prendi quattro gol...»; Juventus-Borussia Dortmund, Bremer in zona mista: L'anno scorso non c'era questo gruppo unito.
Juventus-Borussia Dortmund, Bremer in zona mista: "L'anno scorso non c'era questo gruppo unito" - 4 tra Juventus e Borussia Dortmund, Gleison Bremer ha commentato la prestazione dei bianconeri in zona mista. Scrive ilbianconero.com