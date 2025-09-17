Gleison Bremer ha parlato così in zona mista dopo Juve Borussia Dortmund: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Gleison Bremer ha parlato in zona mista nel post-partita di Juve Borussia Dortmund: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. PAROLE – «Non ho ancora guardato gli highlights ma quando prendi quattro gol c’è sicuramente qualcosa da migliorare. Siamo contenti del pareggio». PRIMA GARA OGNI TRE GIORNI – «Quando vai sotto devi sempre spingere. Mi sento bene, ora devo recuperare». GRUPPO – «Sì, stiamo creando un gruppo solido che non c’era. L’anno scorso, anche due anni fa, quando subivamo gol così, era dura da riprendere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer in zona mista: «Quando prendi quattro gol c’è sicuramente qualcosa da migliorare. Stiamo creando un gruppo solido. Su Yildiz e il Brasile…»