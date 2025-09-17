Bremer, difensore della Juve, ha scritto questo messaggio dopo il pareggio dei bianconeri contro il Borussia Dortmund in Champions League. La prima stagionale da capitano, la prima con i gradi sul braccio, in una notte dalle mille emozioni. Gleison Bremer, leader della difesa della Juve, ha vissuto il suo battesimo da capitano nella spettacolare sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. E il giorno dopo, ha affidato ai social un messaggio da vero condottiero. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer) “Un punto importante, portato a casa con carattere”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer dopo Juve Borussia Dortmund da capitano: «Partita sofferta ma portiamo il primo punto a casa con carattere» – FOTO