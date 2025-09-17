Brasile Jair Bolsonaro ricoverato d' urgenza in ospedale
L’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato trasportato d’urgenza in un ospedale di Brasilia. Bolsonaro, ha affermato il figlio Flavio, ha accusato una crisi di singhiozzo, vomito e pressione bassa. È la seconda volta che l’ex presidente viene ricoverato da quando è stato condannato a 27 anni e tre mesi di carcere per tentato golpe e altri reati. Il ricovero avviene due giorni dopo che Bolsonaro si è sottoposto a un intervento per rimuovere delle lesioni cutanee. Secondo l’équipe medica che lo aveva curato, gli esami di laboratorio avevano evidenziato che l’ex presidente soffre di anemia da carenza di ferro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
