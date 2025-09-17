Brady, consigli preziosi ai Raiders. Stop Burrow, rischia la fine di Luck.

Gli infortuni del quarterback biondo stanno diventando troppi, mentre il migliore di tutti i tempi dispensa consigli alla sua ex squadra. E poi ci sono la figlia di Renfrow e Indiana Jones. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

