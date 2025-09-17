Boxe Kazakistan e Uzbekistan non hanno rivali | dominio ai mondiali pregustando le olimpiadi e un pezzo di storia
La finale mondiale dei supermassimi, ultimo match del torneo organizzato dalla World Boxing, ha visto affrontarsi sul ring il kazako Aybek Oralbay e l’uzbeko Jakhongir Zokirov. L’incontro tra i due giganti ha sancito il vincitore del medagliere, dato che le due nazionali erano arrivate all’atto conclusivo con sei ori ciascuna. È stato il Kazakistan a conquistare la settima medaglia più preziosa, chiudendo al primo posto con un totale di sette ori, un argento e due bronzi. L’Uzbekistan si è “fermato” a sei ori, con due argenti e tre bronzi. I due Paesi asiatici hanno dominato il mondiale, che metteva in palio un totale di 20 titoli (10 maschili e 10 femminili), spartendosi incredibilmente tutti i 10 titoli maschili (con l’Uzbekistan che ha ottenuto più successi in questa categoria). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Boxe: Kazakistan e Uzbekistan dominano il panorama delle finali ai Mondiali 2025
