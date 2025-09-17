Bowie irrompe in via Roma | selfie per l' opera dedicata al Duca Bianco
Il Duca Bianco irrompe in città. In via Roma è comparsa “Black Star”, l’opera iperrealista e pop di Valter Adam Casotto. Un'azione di guerrilla art che anticipa l'arrivo del Future Vintage Festival 2025, kermesse in scena al Centro Culturale San Gaetano il 27-28 settembre 2025 e giunta alla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
