La stagione autunnale è un’ottima ispirazione quando si tratta di comporre un bouquet nuziale: nei mesi che vanno da settembre a novembre, la natura si trasforma infatti in uno scenario pittoresco di tonalità calde e avvolgenti, perfette per regalare alle future spose delle composizioni floreali da copertina. Se state organizzando il vostro matrimonio in questo periodo magico dell’anno, lasciatevi sedurre dal foliage e dai vivaci fiori autunnali: per il 2025 le proposte sono più variegate che mai, e includono bouquet minimal, composizioni elaborate e opzioni dal sapore nostalgico. I bouquet autunnali di tendenza nel 2025. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bouquet di matrimonio, i trend per l’autunno 2025