Botte e un naso rotto in discoteca | quattro ragazze denunciate per rissa due sono della provincia di Chieti

Chietitoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono anche due ragazze della provincia di Chieti fra le quattro giovani donne coinvolte in una rissa e che, ora, rischiano di finire a processo per rissa e, due di loro, per lesioni aggravate in concorso. I fatti, che risalgono al 7 maggio 2022, sono raccontati da Ancona Today, e sono stati al. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: botte - naso

Botte e un naso rotto in discoteca: quattro ragazze denunciate per rissa, due sono della provincia di Chieti; Scoppia una rissa in discoteca, sono tutte ragazze: una ci rimette il naso e viene trascinata per i capelli; Santa Marinella, donna violentata in auto dopo la discoteca: gli aggressori le hanno rotto naso e costola.

botte naso rotto discotecaAggredito e rapinato all'uscita della discoteca One al parco del Valentino: 40enne in ospedale col naso rotto - L'uomo vittima di una banda composta da un nordafricano e tre persone dell'Est, tra cui una ragazza. Da torino.corriere.it

Monsano, scoppia la rissa in discoteca tra quattro ragazze: spaccato il naso a un 21enne - Hanno affrontato l’udienza preliminare davanti al gup Alberto Pallucchini ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Botte Naso Rotto Discoteca