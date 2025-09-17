Botte e un naso rotto in discoteca | quattro ragazze denunciate per rissa due sono della provincia di Chieti

Ci sono anche due ragazze della provincia di Chieti fra le quattro giovani donne coinvolte in una rissa e che, ora, rischiano di finire a processo per rissa e, due di loro, per lesioni aggravate in concorso. I fatti, che risalgono al 7 maggio 2022, sono raccontati da Ancona Today, e sono stati al. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: botte - naso

