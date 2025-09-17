Botte e sputi aggressione omofoba a Roma | 25enne pestato dal branco
Roma, 17 settembre 2025 – Ennesimo episodio di violenza omofoba a Roma Un 25enne ha denunciato di essere stato insultato e picchiato da un gruppo di ragazzi nella notte tra sabato 13 e domenica 14 settembre, in pieno centro storico, tra piazza Venezia e corso Vittorio Emanuele II. La prognosi è di circa 20 giorni. Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri della stazione Prati, cui la vittima ha presentato denuncia il 14 settembre. Secondo quanto riferito dal giovane, un branco di una decina di ventenni lo avrebbe accerchiato mentre rientrava a casa dopo una festa, strappandogli di mano un ventaglio e iniziando a insultarlo con epiteti omofobi, sputi e pugni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: botte - sputi
