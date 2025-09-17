Episodio di violenza avvenuto nei giorni scorsi nel centro di Pontedera. Vittima un ragazzo, appena maggiorenne, che mentre si trovava all'interno di un negozio di telefonia è stato accerchiato da un gruppo di coetanei. Due di questi in particolare lo hanno costretto con la forza ad uscire. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: botte - minacce

Botte e minacce, poi tenta di dare fuoco alla ex: “Mi sono salvata rotolandomi in una pozzanghera”

Botte, insulti, minacce e violenze sessuali sulla compagna: 30enne condannato a dieci anni di carcere

Roma. Insulti, minacce e botte al marito. Moglie gelosa e violenta arrestata dalla Polizia di Stato

Minacce e botte ai genitori, ma le accuse non reggono nel processo https://ift.tt/yU9DR3E https://ift.tt/qvUIQCX - X Vai su X

Ore14 Rai2. . Condannato solo per lesioni l’uomo che massacrò di botte la ex nel luglio 2022 a Torino, dopo che lei aveva denunciato anni di minacce. Per il Giudice va compreso “perche’ lei distrusse il matrimonio”. Il commento di Milo Infante. https://bit.ly/Riv - facebook.com Vai su Facebook

Botte e minacce di morte ad un coetaneo, poi lo rapinano: denunciati due giovanissimi; Minacce di morte, botte e insulti alla compagna: arrestato dopo 7 anni di violenze; Denigrazioni, botte e minacce alla ex compagna: anni di terrore tra le mura domestiche.

Minacce e botte ai genitori, ma le accuse non reggono nel processo - Assolto un 48enne di Taurisano accusato di maltrattamenti in famiglia. Scrive lecceprima.it

Botte, insulti e violenze alla compagna: 34enne residente in un centro delle Langhe condannato a 3 anni e dieci mesi di carcere - Un crescendo di insulti, percosse e minacce ai danni della donna, gravemente vessata sin da quando era in attesa della loro figlia ... Come scrive targatocn.it