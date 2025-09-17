Bormio passeggiate d’autunno tra il richiamo dei cervi e i colori del foliage

Bormio (Sondrio), 17 settembre 2025  – La stagione autunnale trasforma il comprensorio di Bormio in un palcoscenico davvero unico sulle Alpi. Qui, a partire da sabato 20 settembre si possono fare escursioni per ammirare il foliage giallo e arancio dei larici e per ascoltare i bramiti dei cervi che entrano nel vivo della stagione degli amori. Foliage in Valtellina: 10 itinerari tra natura, borghi e panorami L'atmosfera dell'autunno è molto intensa e diventa protagonista di un calendario di escursioni guidate firmato dalle Guide Alpine Bormio e dal Parco Nazionale dello Stelvio, all’insegna di una montagna da vivere in maniera rispettosa e sostenibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

