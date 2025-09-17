Borderlands 4 | soluzioni alternative di randy pitchford utili e non

Le recenti problematiche legate alle prestazioni di Borderlands 4 stanno influenzando significativamente la percezione degli utenti e le recensioni sulla sua qualità. Nonostante il titolo sia considerato un miglioramento rispetto a Borderlands 3, i problemi tecnici, in particolare su PC e console di ultima generazione, continuano a suscitare critiche e insoddisfazione tra i giocatori. problemi di performance e reazioni ufficiali. le dichiarazioni di randy pitchford. Il CEO di Gearbox, Randy Pitchford, ha personalmente cercato di offrire supporto tecnico ai giocatori insoddisfatti. In alcuni casi, le risposte fornite sono state considerate poco efficaci o addirittura controproducenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

