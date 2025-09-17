Borderlands 4 | soluzioni alternative di randy pitchford utili e non
Le recenti problematiche legate alle prestazioni di Borderlands 4 stanno influenzando significativamente la percezione degli utenti e le recensioni sulla sua qualità. Nonostante il titolo sia considerato un miglioramento rispetto a Borderlands 3, i problemi tecnici, in particolare su PC e console di ultima generazione, continuano a suscitare critiche e insoddisfazione tra i giocatori. problemi di performance e reazioni ufficiali. le dichiarazioni di randy pitchford. Il CEO di Gearbox, Randy Pitchford, ha personalmente cercato di offrire supporto tecnico ai giocatori insoddisfatti. In alcuni casi, le risposte fornite sono state considerate poco efficaci o addirittura controproducenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: borderlands - soluzioni
Borderlands 4 ha vari problemi tecnici ma il CEO pare proprio convinto che la colpa sia dei giocatori: la sua soluzione è dire a tutti che possono anche farsi rimborsare il gioco, se non gli piace... - facebook.com Vai su Facebook
Migliori controller gaming del 2025; Migliori tablet da gaming del 2025; Indiana Jones, gli amanti del vino apprezzeranno questa interazione.
Le prestazioni di Borderlands 4 su PS5 e Xbox peggiorano più a lungo giocate, c'è un fix fai-da-te semplice - I giocatori di Borderlands 4 stanno segnalando un bug su PS5, PS5 Pro e Xbox che causa un peggioramento delle performance durante le sessioni prolungate. Scrive multiplayer.it
Borderlands 4 guida per iniziare: classi, armi e bonus extra - Il mondo di Borderlands 4 può essere straniante anche per i fan più accaniti. Segnala videogiochi.com