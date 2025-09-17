Il Governo non ha rinnovato il Bonus trasporti da 60 euro per l’ anno 2025, ma non tutto è perduto. Le Regioni mettono infatti a disposizione una serie di Bonus trasporti locali, che prendono nomi differenti, e che vengono erogati secondo importi diversi e diverse condizioni. Abruzzo. Per studenti con Isee inferiore a 25.000 euro previsto lo sconto fino al 50%. È valido per abbonamenti annuali scolastici e accademici. Basilicata. Gli studenti godono di sconti fino al 50%. Categorie fragili (anziani a basso reddito e disabili) hanno il trasporto gratuito. Info e scadenze sul portale regionale. Calabria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bonus trasporti 2025/26 per studenti, anziani e disabili: gli sconti delle Regioni