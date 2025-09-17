Bonus psicologo 2025 boom di domande al debutto Sistema in tilt poi disservizi tecnici subito risolti

L'avvio delle procedure per il bonus psicologo 2025 ha registrato un successo clamoroso fin dalle prime ore del 15 settembre. L'INPS ha comunicato dati sorprendenti: dalle "mezzanotte e 1 minuto" fino alle 18 sono pervenute ben 70.959 domande, di cui 60.193 inviate direttamente dai cittadini e 10.766 tramite intermediari come i CAF. La finestra temporale per le candidature rimarrà aperta fino al 14 novembre 2025, consentendo esclusivamente l'invio telematico attraverso il portale dell'Istituto previdenziale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it