Bonus psicologo 2025 boom di domande al debutto Sistema in tilt poi disservizi tecnici subito risolti
L'avvio delle procedure per il bonus psicologo 2025 ha registrato un successo clamoroso fin dalle prime ore del 15 settembre. L'INPS ha comunicato dati sorprendenti: dalle "mezzanotte e 1 minuto" fino alle 18 sono pervenute ben 70.959 domande, di cui 60.193 inviate direttamente dai cittadini e 10.766 tramite intermediari come i CAF. La finestra temporale per le candidature rimarrà aperta fino al 14 novembre 2025, consentendo esclusivamente l'invio telematico attraverso il portale dell'Istituto previdenziale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: bonus - psicologo
Bonus psicologo 2025: chi può richiederlo, come funziona e come presentare la domanda
Bonus psicologo 2025: tutto su requisiti, importi e domanda
Bonus psicologo 2025, manca poco: da quando si può fare domanda
Bonus psicologo 2025, via libera alla domanda: ecco come funziona - X Vai su X
Questa mattina la Presidente del CNOP, Maria Antonietta Gulino, è intervenuta a UnoMattina sul tema del Bonus Psicologo 2025, misura già esaurita a poche ore dall’apertura delle domande. «È un investimento economico sulla salute psicologica dei nostri ci - facebook.com Vai su Facebook
Bonus psicologo 2025, boom di domande al debutto. Sistema in tilt, poi disservizi tecnici subito risolti; Bonus Psicologo 2025: domande aperte. Inps prevede esaurimento fondi in breve; Bonus psicologo: oggi via le domande, come fare richiesta: fino a 1.500 euro.
Bonus psicologo, da oggi si potranno presentare le domande: come chiederlo - E' una delle misure a sostegno dei cittadini più richieste ed attese: torna il bonus psicologo per il quale si potrà presentare la domanda all'Inps a partire dal 15 settembre. Lo riporta ansa.it
Bonus psicologo 2025, aperta procedura per richiederlo: fondi quasi esauriti in poche ore - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bonus psicologo 2025, aperta procedura per richiederlo: fondi quasi esauriti in poche ore ... Da tg24.sky.it