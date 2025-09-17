Nel mese di ottobre 2025 torna il bonus patente, il contributo a sostegno dei giovani fino all’età di 35 anni utile per conseguire l’abilitazione alla guida dei mezzi pesanti per lavorare nel settore dell’autotrasporto. Il valore del voucher delle scorse edizioni arrivava a coprire le spese fino a 2.500 euro, ovvero fino all’80 per cento del costo. Si vedrà con l’uscita del decreto che renderà operativa la misura se i parametri rimarranno invariati. Nel frattempo, anche sulla base delle precedenti esperienze del bonus patente (concesso in base a quanto prevede il provvedimento che ha istituito l’incentivo, il decreto 30 giugno 2022 recante «Criteri e modalità di concessione ed erogazione del Buono patente autotrasporto»), si può delineare un profilo dell’agevolazione che sta per tornare. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bonus patente, da ottobre 2025 parte la domanda per il contributo di 2.500 euro