Bonus libri scolastici 2025 26 | guida completa per famiglie

Per l’anno scolastico 202526 torna il bonus libri scolastici, un sostegno economico destinato all’acquisto di libri di testo e materiale didattico per studenti di scuole medie e superiori. Le modalità di richiesta e le scadenze variano in base alla Regione e al Comune di residenza. Questo contributo, calcolato sull’ISEE, rappresenta un aiuto concreto per le . Bonus libri scolastici 202526: guida completa per famiglie .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it