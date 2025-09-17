Bonus cultura di 100 euro in arrivo a ottobre 2025 | che cos’è e chi può richiederlo

Un nuovo bonus cultura, del valore di 100 euro, è in arrivo a ottobre 2025 per le famiglie il cui Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non sia elevato. Si tratta di un incentivo che può essere utilizzato da ciascun componente del nucleo familiare per sostenere le cosiddette «spese in cultura», in particolare di libri. L’agevolazione si aggiunge ad altri bonus attualmente in vigore, quali la Carta cultura giovani, la Carta del merito e il bonus docenti. Per questi altri tre voucher è stata confermata l’erogazione anche nel 2026 a studenti e insegnanti. Nel frattempo, le famiglie potranno iniziare a sperimentare il nuovo bonus cultura già negli ultimi mesi di quest’anno, a partire dalla data nella quale sarà resa disponibile la nuova piattaforma del ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus cultura di 100 euro in arrivo a ottobre 2025: che cos’è e chi può richiederlo

In questa notizia si parla di: bonus - cultura

Renzi attacca Giuli: “Ha tagliato il Bonus Cultura come uno studente fuori corso. Era un vero investimento sui giovani”

