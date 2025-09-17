Bonucci ufficialmente allenatore UEFA A | l’ex Juve è stato uno dei migliori del corso tutti i nomi dei nuovi tecnici

Bonucci ufficialmente allenatore UEFA A: tutti i dettagli sull’esame tenuto a Coverciano, i nomi dei nuovi tecnici. Il Settore Tecnico della FIGC ha ufficializzato i nomi dei nuovi allenatori che hanno conseguito la licenza UEFA A dopo aver superato gli esami finali a Coverciano. Si tratta del secondo livello formativo per un tecnico, una qualifica che abilita a guidare tutte le squadre maschili fino alla Serie C, le squadre giovanili, comprese le Primavera, e tutte le squadre femminili, inclusa la Serie A. Con questa licenza è inoltre possibile essere tesserati come allenatori in seconda nei massimi campionati, ovvero in Serie A e in Serie B. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

