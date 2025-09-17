Bonucci ufficialmente allenatore UEFA A | l’ex Juve è stato uno dei migliori del corso tutti i nomi dei nuovi tecnici

Juventusnews24.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bonucci ufficialmente allenatore UEFA A: tutti i dettagli sull’esame tenuto a Coverciano, i nomi dei nuovi tecnici. Il Settore Tecnico della FIGC ha ufficializzato i nomi dei nuovi allenatori che hanno conseguito la licenza UEFA A dopo aver superato gli esami finali a Coverciano. Si tratta del secondo livello formativo per un tecnico, una qualifica che abilita a guidare tutte le squadre maschili fino alla Serie C, le squadre giovanili, comprese le Primavera, e tutte le squadre femminili, inclusa la Serie A. Con questa licenza è inoltre possibile essere tesserati come allenatori in seconda nei massimi campionati, ovvero in Serie A e in Serie B. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bonucci ufficialmente allenatore uefa a l8217ex juve 232 stato uno dei migliori del corso tutti i nomi dei nuovi tecnici

© Juventusnews24.com - Bonucci ufficialmente allenatore UEFA A: l’ex Juve è stato uno dei migliori del corso, tutti i nomi dei nuovi tecnici

In questa notizia si parla di: bonucci - ufficialmente

Bonucci allenatore: è ufficiale. Quale esame ha superato, quali squadre può guidare; UEFA A, indetto il bando per partecipare al prossimo corso. Il termine per fare domanda scade l’11 agosto; Bonucci prende il patentino: ecco dove può allenare.

bonucci ufficialmente allenatore uefaEcco i nuovi allenatori UEFA A: Bonucci tra i migliori assieme alla match analyst del Como Women - Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico della FIGC i nuovi allenatori UEFA A che nei giorni scorsi hanno superato a Coverciano gli esami finali. Secondo tuttomercatoweb.com

Bonucci sogna da allenatore: 'Se scatta il fuoco dentro..' - Dopo aver annunciato quasi un anno fa la fine della sua carriera da calciatore, Leonardo Bonucci si prepara "forse" a diventare allenatore: "L'idea c'è. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Bonucci Ufficialmente Allenatore Uefa