Bonucci ufficialmente allenatore UEFA A | l’ex Juve è stato uno dei migliori del corso tutti i nomi dei nuovi tecnici
Bonucci ufficialmente allenatore UEFA A: tutti i dettagli sull’esame tenuto a Coverciano, i nomi dei nuovi tecnici. Il Settore Tecnico della FIGC ha ufficializzato i nomi dei nuovi allenatori che hanno conseguito la licenza UEFA A dopo aver superato gli esami finali a Coverciano. Si tratta del secondo livello formativo per un tecnico, una qualifica che abilita a guidare tutte le squadre maschili fino alla Serie C, le squadre giovanili, comprese le Primavera, e tutte le squadre femminili, inclusa la Serie A. Con questa licenza è inoltre possibile essere tesserati come allenatori in seconda nei massimi campionati, ovvero in Serie A e in Serie B. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: bonucci - ufficialmente
Il ruolo di Leonardo Bonucci nell’Italia di Gattuso. L’ex difensore della Juve è stato ripreso più volte vicino al CT azzurro anche se non è il suo vice ufficiale: https://fanpa.ge/lRZIl - facebook.com Vai su Facebook
Bonucci allenatore: è ufficiale. Quale esame ha superato, quali squadre può guidare; UEFA A, indetto il bando per partecipare al prossimo corso. Il termine per fare domanda scade l’11 agosto; Bonucci prende il patentino: ecco dove può allenare.
Ecco i nuovi allenatori UEFA A: Bonucci tra i migliori assieme alla match analyst del Como Women - Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico della FIGC i nuovi allenatori UEFA A che nei giorni scorsi hanno superato a Coverciano gli esami finali. Secondo tuttomercatoweb.com
Bonucci sogna da allenatore: 'Se scatta il fuoco dentro..' - Dopo aver annunciato quasi un anno fa la fine della sua carriera da calciatore, Leonardo Bonucci si prepara "forse" a diventare allenatore: "L'idea c'è. Si legge su ansa.it