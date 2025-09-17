Bombe nella notte su Gaza City Fico M5S chiede l’embargo totale per Israele
Israele ha negato l'ingresso a due deputati laburisti britannici che avevano in programma una missione in Cisgiordania
Palestina. Dalla notte Israele ha iniziato a inondare a tappeto di bombe Gaza, lanciando così la paventata invasione via terra di Gaza City. Incessanti missili dai caccia, colpi di artiglieria, droni e quadricotteri sulla testa di case, tende, esseri umani, con i boati u
Assalto finale a Gaza City, oltre 100 morti. Esodo dei civili tra le bombe - Media: almeno 17 palestinesi uccisi in raid su Gaza; Bombe nella notte su Gaza City. Fico (M5S) chiede l’embargo totale per Israele; Quel popolo di profughi in colonna verso il nulla.
Israele invade Gaza city: «Se cade la città, cadrà anche Hamas». Commissione Onu: «È genocidio» - Trump avalla l'operazione, Netanyahu lo ringrazia per il suo «incrollabile sostegno»
La testimonianza dal campo di Nuseirat: "Sento il rumore delle bombe su Gaza City, la gente non sa dove andare" - Il rumore dell'attacco aereo di Israele contro Gaza City si sente distintamente anche dal campo profughi di Nuseirat dove vive il 22enne Mahmoud