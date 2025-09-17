Bombardieri | Sciopero per Gaza? Da noi valutazioni diverse bisogna unire
“Noi abbiamo fatto la scelta di una raccolta fondi che indirizzeremo a chi oggi gestisce la chiesa di Gaza. Siamo molto ovviamente preoccupati per lo sterminio sistematico del popolo palestinese. Pensiamo che in questo periodo sia necessario che tutta l’opinione pubblica faccia sentire la propria voce al nostro governo e all’Europa perché non si può stare fermi. Ci sentiamo sempre con i colleghi del sindacato però siamo tre organizzazioni sindacali diverse e, quindi, ci sono scelte, modi e sensibilità diverse. Non che ci sia una minore sensibilità nei confronti nei confronti del popolo palestinese, ma noi pensiamo sia opportuno fare altro per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica “. 🔗 Leggi su Lapresse.it
