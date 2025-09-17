La scelta della Cgil di mobilitarsi e scioperare per Gaza? “Per abitudine non diamo mai giudizi sulle decisioni delle altre organizzazioni sindacali. Noi abbiamo fatto la scelta di una raccolta fondi che indirizzeremo a chi gestisce la chiesa di Gaza”. Così risponde il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, arrivando alla Foresteria di Confindustria in Via Vittorio Veneto per il nuovo incontro tra i sindacati e gli industriali per discutere dei contratti collettivi e riguardo i tavoli aperti in tutta Italia. “Siamo ovviamente molto preoccupati per uno sterminio sistematico del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bombardieri: “Sciopero della Cgil per Gaza? Non sempre ci sono le condizioni per camminare insieme”