Bombardieri | Sciopero della Cgil per Gaza? Non sempre ci sono le condizioni per camminare insieme
La scelta della Cgil di mobilitarsi e scioperare per Gaza? "Per abitudine non diamo mai giudizi sulle decisioni delle altre organizzazioni sindacali. Noi abbiamo fatto la scelta di una raccolta fondi che indirizzeremo a chi gestisce la chiesa di Gaza". Così risponde il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, arrivando alla Foresteria di Confindustria in Via Vittorio Veneto per il nuovo incontro tra i sindacati e gli industriali per discutere dei contratti collettivi e riguardo i tavoli aperti in tutta Italia. "Siamo ovviamente molto preoccupati per uno sterminio sistematico del popolo palestinese.
Bombardieri: "Sciopero per Gaza? Da noi valutazioni diverse, bisogna unire"
