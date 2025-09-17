bomba anarchica in tribunale i due indagati restano in silenzio confermati gli arresti domiciliari

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere l’uomo e la donna accusati di aver posizionato e azionato (ma non ci fu esplosione) l’ordigno rudimentale il 21 febbraio 2023 al portone di via Buschetto del tribunale di Pisa. Ieri si è tenuto l’interrogatorio di garanzia. E Luigi Palli, 29 anni, nato e residente a Faenza (Ravenna), ma con un domicilio a Pisa, e Veronica Zegarelli, 39, nata a Bologna, residente a Carrara, difesi dall’avvocato Fabio Sommovigo, sono rimasti in silenzio davanti al giudice. Per gli agenti della Digos di Pisa, che hanno operato in collaborazione con quella di Firenze, sono loro i responsabili dell’attentato anarchico al Palazzo di Giustizia pisano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

