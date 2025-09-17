Bolsonaro in ospedale il figlio | è stabile ma non ha bell' aspetto

Brasilia, 17 set. (askanews) - L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni di carcere per un tentato colpo di Stato e ai domiciliari, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale. La notizia è stata data dal figlio, il senatore Flavio Bolsonaro, che sui social ha detto che si è sentito male a casa, descrivendo la situazione come "un'emergenza". Scortato dalla polizia fino all'ospedale DF Star di Brasilia, è in osservazione. Il figlio ha poi dichiarato: "Aveva forte vomito, vertigini e pressione molto bassa. Grazie a Dio, Michelle riferendosi alla moglie di Bolsonaro era lì con lui ed è riuscita a portarlo qui velocemente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

