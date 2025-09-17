© Ilgiornaleditalia.it - Bolsonaro "ha smesso di respirare per 10 secondi", il bollettino medico dopo il ricovero d'urgenza: "Problemi renali, anemia e disidratazione"

L'ex presidente del Brasile è stato ricoverato dopo una "crisi di singhiozzo, vomito e pressione bassa" mentre era agli arresti domiciliari; secondo il bollettino diffuso dai medici, Bolsonaro è arrivato in ospedale "disidratato, con tachicardia e calo della pressione sanguigna. Gli esami hanno most. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

In questa notizia si parla di: bolsonaro - smesso

L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è stato trasportato d'urgenza nel pomeriggip in un ospedale di Brasília, scortato dalla polizia penale, dopo aver accusato una crisi di singhiozzo, vomito e pressione bassa. Lo ha reso noto il primogenito Flávio Bols - facebook.com Vai su Facebook

Respiro di m***da, mi devo muovere con l'ossigeno. I miei polmoni non sono sani. Per colpa di una infezione ho smesso di respirare: la paura di Shade; Bimbo di 10 mesi è morto in un asilo nido del Trevigiano: le maestre indagate per omicidio; Bolsonaro ha smesso di respirare per 10 secondi, il bollettino medico dopo il ricovero d'urgenza: Problemi renali, anemia e disidratazione.

'Bolsonaro è rimasto quasi 10 secondi senza respirare' - L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, che ha trascorso la notte ricoverato in un ospedale di Brasilia, dopo essere stato soccorso d'urgenza è rimasto "quasi 10 secondi senza respirare". Si legge su ansa.it