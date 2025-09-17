Bolsonaro è rimasto per quasi 10 secondi senza respirare

L’ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, che ha trascorso la notte ricoverato in un ospedale di Brasilia, dopo essere stato soccorso d’urgenza è rimasto «quasi 10 secondi senza respirare». A renderlo noto Flavio, uno dei figli dell’ex presidente, aggiungendo che il leader di destra «non ha un bell’aspetto» e sembra «molto disidratato», ma le sue condizioni sono «stabili». Secondo l’ultimo bollettino dalla struttura di Brasilia, il DF Star Hospital, «gli esami hanno mostrato anemia persistente e compromissione della funzionalità renale » e pertanto l’ex presidente rimarrà sotto osservazione per tutta la giornata di mercoledì 17 settembre. 🔗 Leggi su Open.online