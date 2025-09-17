Il figlio di Jair Bolsonaro, ex presidente del Brasile, ha riferito che il padre è stato ricoverato d’urgenza. Flàvio Bolsonaro ha infatti riportato su X le condizioni del padre, riferendo che lui e la madre Michelle si sono recati insieme ad un’équipe medica scortata da un convoglio della Polizia penale e da un elicottero in ospedale. Bolsonaro in ospedale per “alimentazione insufficiente”. Il responsabile di parte del monitoraggio è il dottor Cláudio Birolini. Il medico ha infatti spiegato che il suo ricovero ha funzione di “una valutazione clinica, misure terapeutiche e accertamenti complementari”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Bolsonaro è ricoverato in ospedale, i medici dichiarano: “Per alimentazione insufficiente”