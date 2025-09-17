Bolsonaro dimesso dall’ospedale | diagnosticato un tumore
All’ ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato diagnosticato un tumore cutaneo. Lo ha reso noto il suo medico personale, Claudio Birolini, spiegando che al leader politico, attualmente agli arresti domiciliari, sono state rimosse alcune lesioni cutanee, due delle quali hanno dato esito positivo al carcinoma a cellule squamose. Bolsonaro era stato ricoverato d’urgenza la notte scorsa dopo un improvviso malore: secondo i sanitari, l’ex capo di Stato sarebbe rimasto quasi dieci secondi senza respirare. I medici hanno parlato inizialmente di un problema di natura renale, trattato con terapia endovenosa e idratazione, che ha portato a un miglioramento della funzionalità dell’organo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
