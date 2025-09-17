Bologna sangue su muri e auto | un’altra rissa tra stranieri
Rissa in via Matteotti e macchie di sangue in via Jacopo della Quercia a Bologna Dalla notte tra sabato e domenica, i carabinieri della caserma del Navile stanno cercando di ricostruire quello che sembra l'ennesimo accoltellamento nel quartiere della Bolognina. I protagonisti del fatto sarebbero tre giovani ragazzi di origine straniera: uno di loro, colpito.
La strage di Bologna, 45 anni dopo: il ricordo di quel terribile 2 agosto di sangue
Preso a bastonate e accoltellato, sangue e violenza in via Maserati a Bologna
Pestato a sangue con un bastone, ancora violenza a Bologna
COMPAGNI DI SANGUE, la Bologna misteriosa di Tom Benjamin arriva anche in Italia grazie a Edizioni Pendragon.
Eclissi, in cielo oggi la luna di sangue: dove vedere l'evento con i telescopi a Bologna e dintorni
Accoltellato un 14enne nel parco: minorenne arrestato per tentato omicidio; Bologna e il progetto nel giardino San Leonardo, imbrattati i muri della Johns Hopkins; Incendio a Bosisio Parini, l’auto prende fuoco: il conducente si lancia fuori dall’abitacolo.
Bologna, auto finisce contro palo durante inseguimento della polizia: morto 18enne. VIDEO
Auto si schianta contro un palo a Bologna, era rubata: 18enne muore durante inseguimento con la Polizia - Un ragazzo di 18 anni è morto via Murri a Bologna dopo che l'auto a bordo della quale viaggiava, risultata rubata, si è schiantata contro un palo: l'impatto ...