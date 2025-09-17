Bologna il piano del Sant’Orsola per la sostenibilità | Meno consumi e parcheggi navetta

Bologna, 17 settembre 2025 – Immaginare il Sant'Orsola del futuro e con esso quello della città di Bologna, dell'Ateneo e, su larga scala, dell'intera regione. Per farlo i rappresentanti di queste realtà si sono dati appuntamento oggi, proprio al Policlinico, al convegno dal titolo “ Salute, cambiamento climatico e sostenibilità ”. Nell’occasione è stato presentato il piano sostenibilità dell'ospedale, un progetto nato dalla volontà di agire sull'impatto ambientale del Policlinico che è a tutti gli effetti una città nella città con più di 40mila metri quadri di estensione, con 32 padiglioni, per un totale di 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

