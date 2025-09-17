Bologna accoltella 14enne al parco | 15enne arrestato per tentato omicidio
(Adnkronos) – Ha avvicinato un 14enne in un parco pubblico ancora molto frequentato, alle 19.30, e lo ha accoltellato per tre volte al petto e all'addome prima di dileguarsi. E' successo ieri in viale Terme, a Bologna. Sul posto i carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme e i sanitari del 118 che hanno . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: bologna - accoltella
Tentato omicidio a Bologna: accoltella e picchia la ex. La donna rischia la vita
Marocchino accoltella e picchia la sua ex: choc a Bologna
Accoltella un 52enne, arrestato per tentato omicidio a Parma. Aggredito per un regolamento di conti, vittima fuori pericolo #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Castelnuovo Rangone, accoltella i genitori, 23enne resta in carcere: «Non volevo ucciderli, non ricordo nulla» - X Vai su X
Bologna, accoltella 14enne al parco: 15enne arrestato per tentato omicidio; Castel San Pietro Terme, 14enne accoltellato nel parco: 15enne arrestato per tentato omicidio; Spedizione per un affare di droga a Bologna finisce con un accoltellamento, otto indagati.
Accoltella al petto e alla pancia un 14enne in un parco, poi scappa: 15enne preso ore dopo con il coltello da cucina ancora in tasca - 30, e lo ha accoltellato per tre volte al petto e all'addome prima di dileguarsi. Secondo msn.com
Quattordicenne accoltellato da un coetaneo, è in gravi condizioni - E' grave ma non sarebbe in pericolo di vita il 14enne di Castel San Pietro, accoltellato ieri sera da un giovane di appena un anno più grande. Da rainews.it