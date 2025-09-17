Bologna accoltella 14enne al parco | 15enne arrestato per tentato omicidio

Webmagazine24.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Ha avvicinato un 14enne in un parco pubblico ancora molto frequentato, alle 19.30, e lo ha accoltellato per tre volte al petto e all'addome prima di dileguarsi. E' successo ieri in viale Terme, a Bologna. Sul posto i carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme e i sanitari del 118 che hanno . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bologna - accoltella

Tentato omicidio a Bologna: accoltella e picchia la ex. La donna rischia la vita

Marocchino accoltella e picchia la sua ex: choc a Bologna

Bologna, accoltella 14enne al parco: 15enne arrestato per tentato omicidio; Castel San Pietro Terme, 14enne accoltellato nel parco: 15enne arrestato per tentato omicidio; Spedizione per un affare di droga a Bologna finisce con un accoltellamento, otto indagati.

bologna accoltella 14enne parcoAccoltella al petto e alla pancia un 14enne in un parco, poi scappa: 15enne preso ore dopo con il coltello da cucina ancora in tasca - 30, e lo ha accoltellato per tre volte al petto e all'addome prima di dileguarsi. Secondo msn.com

bologna accoltella 14enne parcoQuattordicenne accoltellato da un coetaneo, è in gravi condizioni - E' grave ma non sarebbe in pericolo di vita il 14enne di Castel San Pietro, accoltellato ieri sera da un giovane di appena un anno più grande. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna Accoltella 14enne Parco