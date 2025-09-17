Body cam introdotte al Policlinico Ugl esulta | Passo importante per la sicurezza del personale
Le continue aggressioni subite da medici e infermieri hanno convinto il Policlinico ad introdurre le body cam, mini fotocamere che il personale indosserà sulla propria divisa e che saranno azionabili in caso di necessità per registrare video o audio. La Ugl Salute di Messina, rappresentata dal. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
