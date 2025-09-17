‘Boccali in Rocca’ chiude l’estate Un grande salotto a cielo aperto per tutti i cultori della birra

Le birre artigianali saranno le protagoniste dei giardini della Rocca dei Boiardo. Oggi l’attesa serata ‘ Boccali in Rocca ’ chiuderà il calendario scandianese di ‘ Sorsi d’autunno ’ negli spazi della Rocca, prima del gran finale itinerante con la Spergolonga del 5 ottobre. Dalle ore 20, i Giardini si trasformeranno in un grande salotto a cielo aperto dedicato ai cultori della birra di qualità. Grazie alla collaborazione con Braglia Beverage, saranno presenti sei birrifici di primo piano della scena nazionale: Birrificio 5+, del Ducato, Granda, Lambrate, Opperbacco e Vetra. Il biglietto, al costo di 12 euro, include cinque degustazioni e il bicchiere ufficiale della manifestazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

