Bloccata sul balcone cerca di rientrare salendo sul cornicione | 32enne precipita nel vuoto

Stava cercando di rientrare in casa dal figlio di 3 anni passando dal cornicione, dopo essere rimasta bloccata sul balcone. Ma perde l’equilibrio e precipita giù. È successo il 15 settembre a Oria, in provincia di Brindisi, dove una donna di 32 anni è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni dopo la caduta. Ha riportato diversi traumi sul corpo ed è in prognosi riservata. La donna, cosciente all’arrivo dei soccorsi, ha racconta la dinamica dell’accaduto spiegando di essere rimasta accidentalmente bloccata sul balcone dell’abitazione. A quel punto è salita sul cornicione per cercare di rientrare in casa, dove era rimasto da solo il figlio di 3 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

