blitz pro pal a pisa un nuovo video mostra i momenti di tensione in aula

Pisa, 17 settembre 2025 – Un nuovo video comparso su internet e pubblicato dal Partito Liberal democratico di Pisa mostra le fasi concitate del blitz pro-Pal dei collettivi studenteschi che ieri hanno interrotto una lezione al Polo Piagge dell’Università di Pisa, durante la quale il docente Rino Casella ha denunciato di essere stato colpito da un pugno. Nel filmato si vedono gli attimi legati all’episodio più eclatante denunciato dal professore, che aveva raccontato: “Mi sono preso calci e pugni quando ho cercato di fare da scudo a uno studente picchiato solo per avere tentato di strappare di mano ai manifestanti una bandiera palestinese”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

