Blitz in un deposito | sequestrati 1,3 tonnellate di prodotti etnici

Salernotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blitz dei carabinieri del Reparto per la Tutela Agroalimentare di Salerno nel comune di  Capaccio Paestum dove, insieme al personale dell'Asl e dell'Icqrf di Napoli, hanno chiuso un deposito di alimenti etnici, di oltre 1.000 metri quadrati, situato nel seminterrato di uno stabile lungo la Strada. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: blitz - deposito

