Blitz dei ProPal in aula Professore aggredito | Colpito in pieno viso
di Enrico Mattia Del Punta PISA "Sono stato vittima di squadrismo fascista da parte di un gruppo di studenti che hanno interrotto la mia lezione. Mi accusano di essere un sionista solo perché non sono pro-Pal". Parlare Rino Casella, docente di Diritto pubblico comparato all’ Università di Pisa, che ha denunciato di essere stato aggredito durante la sua prima lezione dell’anno accademico. Una versione che contrasta con quella fornita dagli attivisti, secondo i quali si sarebbe trattato di una protesta pacifica degenerata in momenti di tensione. Il collettivo ’ Studenti per la Palestina ’ ha rivendicato l’azione: "Mentre entravamo nelle aule per informare di quanto accaduto nelle ultime ore a Gaza City ci siamo imbattuti in un professore sionista che ha tentato in ogni modo di non far entrare la voce solidale con la Palestina nella sua aula". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
